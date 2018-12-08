Cumhur mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camii çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:
Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktı. Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net... Her şey ortada... Biz tabii bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız.
Bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Ama önümüzde zaman var.
Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra ABD Kongresi'ne bilgi vermesi gibi bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını haberdar değilim.
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla ilgili olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız.
SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki, o da Türkiye'nin bu konuda kapsamlı bir seferberlik içinde olması..." dedi.
Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktı. Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net... Her şey ortada... Biz tabii bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız.
Bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. Ama önümüzde zaman var.
Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra ABD Kongresi'ne bilgi vermesi gibi bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını haberdar değilim.
Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla ilgili olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız.
SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki, o da Türkiye'nin bu konuda kapsamlı bir seferberlik içinde olması..." dedi.
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