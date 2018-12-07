Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı. Üsküdar'daki Şakirin Camiisi'ndeki cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, burada konuşma yaptıktan sonra ölen kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.

7 Aralık 2018 Cuma, 17:33:00 Güncelleme: 17:44:09
Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Turgut'un yakını kılındı.

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Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir süredir Kadir Amcamız rahatsızlık içerisindeydi. Benim hem bir dava arkadaşım oldu hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoyamadı. Böyle bir durumumuz söz konusu oldu" dedi.

Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Kimsenin makam sahibi olma gibi şeylere sığınmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse 'makam sahibiyim' böyle bir şeye sığınmasın. Zamanı geldiği zaman emanet sahibi mutlak olan Rabbimize gidiyor. Burada görüldüğü gibi ondan sonra İmam 'Er kişi niyetine" diyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Bu kubbede hoş bir seda bırakamazsak vay halimize. Birliğimiz beraberliğimiz çok önemli. Hele hele Yedi düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde. En büyük vaaz buraya bakıp nasihati alabiliyorsak ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize" dedi.

Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Turgut'un tabutuna omuz verdi. Turgut'un naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?
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