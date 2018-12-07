Başkan Erdoğan, Kadir Turgutun cenaze törenine katıldı! Kadir Turgut kimdir?

Kimsenin makam sahibi olma gibi şeylere sığınmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse 'makam sahibiyim' böyle bir şeye sığınmasın. Zamanı geldiği zaman emanet sahibi mutlak olan Rabbimize gidiyor. Burada görüldüğü gibi ondan sonra İmam 'Er kişi niyetine" diyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Bu kubbede hoş bir seda bırakamazsak vay halimize. Birliğimiz beraberliğimiz çok önemli. Hele hele Yedi düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde. En büyük vaaz buraya bakıp nasihati alabiliyorsak ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize" dedi.