Cumhuriyet’e terör örgütü propagandasından dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi'nde Zeytin Dalı Harekâtı sırasında terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle sitenin Haber Müdürü Atakan Sönmez hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, Türkiye'nin 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin Bölgesi'ne başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı esnasında, Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi'nde PKK/KCK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/ YPJ terör örgütlerini destekler mahiyette yayınlar yayımladığının tespit edildiği yer aldı.

İnternet sitesinin 20 Ocak 2018 tarihinde "YPG'den Zeytin Dalı Harekâtı'nda verilen kayıp hakkında açıklama" ve "David Harwey ve Noam Chomsky dâhil 13 isimden dünyaya Afrin çağrısı" başlıklı haberleri yayınlandığı belirtildi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik hava harekâtıyla ilgili kayıp haberiyle ilgili "YPG'nin Afrin sözcüsü Roja hat Roj'un TSK uçakları Afrin bölgesinde bombardıman yaptı. YPG/YPJ mevzilerini de vurdu. Fakat askeri yerlerde can kaybı yok. Türkiye'nin Afrin'e girmek istemesine YPG izin vermedi. Çatışmalar sürüyor. Yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak. Uçakların bombardımanı sonunda yaralanan sivillerin durumu ağır, TSK'ya ait uçakların sivil yerleşim yerlerini de bombaladığı iddia edildi" gibi içeriklerin sitede yayınlandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI YAPILDI

"Do not let Afrin become another Kobane" başlıklı metninle ilgili haberin bilirkişiye tercümesinin yaptırıldığı kaydedilen iddianamede, ilgili metinde "Nüfusu ağırlıklı olan Afrin son beş yılda pek çok mülteciyi topladı ve nüfusu 400 bine çıktı. Afrin düşmanlarla kuşatılıyor. El Kaide ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan Kürt müttefiklerini saldırmakla tehdit etti. Türkiye YPG'yi terörist olmakla suçluyor. Afrin sınırına muazzam bir güç yığdı. Kürt halkı YPG'ye katılan binlerce genç erkek ve kadın ve YPJ kadın gücü dünyayı IŞİD'den kurtarma adına kayba uğradı. Uluslararası toplumu Kürt halkının arkasında durmak için ahlaki bir yükümlülüğü var. Suriye'deki Türk saldırılarını önlemek için ABD'lileri yetkililer ve uluslararası çağrıda bulunuyoruz" ifadelerin yer aldığına vurgu yapıldı.

Afrin Operasyonu'nun başladığı sıralarda, Noam Chomsky ve David Harwey gibi 13 ismin imzaladığı bildirinin Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi terör örgütü propagandası maksadıyla kullanıldığı belirtildi.

ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI

İddianamede PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve YPJ'nin terör örgütünün destekçiliğinin yapıldığı, teröre hukuki zemin ayarlandığı yabancı güçlerin desteklediği düşünce kuruluşlarının bu amaç doğrultusunda hizmet ettiği ancak yapılan haberler ile Türkiye'nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen harekâtın sivillere yönelik olduğuna dair algı çalışması yapıldığı söylendi. Böylece operasyonun meşruiyetinin ortadan kaldırılmak istendiği ve terör örgütüne yasal kişilik kazandırmaya çalışıldığı bu suretle terör örgütünün propagandasının yapıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

DAVA AÇILDI

Şüpheli Atakan Sönmez ise iddianameye yansıyan savunmasında, suç işlemediğini dile getirerek iddiaları ret etti. Atakan Sönmez, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

SABAH