Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı (KOM) tarafından hazırlanan raporlarda, çok tehlikeli bir gerçek gün ışığına çıktı... Terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından birinin kaçak sigara olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Soylu bu alandaki mücadele kararlılığını "Türkiye'de alınan her bir dal kaçak sigara bile terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır" dedi. Hamile süsü verilmiş kadınlar, tır şaselerinin içleri ya da cenaze araçlarına saklanan kaçak ürünler sigara kaçakçılarının baş vurduğu farklı yöntemler arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aktarırken, 14 milyon paket kaçak sigaranın Türkiye'ye girişinin engellendiği ifade edildi. Kaçakta yaşanabilecek artışın, milli güvenlik ve vergi gelirleri üzerinde yaratabileceği olumsuzluklara da dikkat çekildi.
- Güncel
- 13.11.2018
- Gazete
Kaçak sigara terörün merkezi
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