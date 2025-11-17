Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Sivas'a bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.