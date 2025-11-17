Sivas’ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 22:46

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(AA)

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.