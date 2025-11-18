PODCAST CANLI YAYIN

Derya Uluğ ve Asil Gök savcılığa koştu: "Komşumuz kapıya dayanıp tehdit etti"

Derya Uluğ ve müzisyen nişanlısı Asil Gök, sürekli gürültü yapan ve kendilerini rahatsız eden komşuları Nazlı E.'den şikayetçi oldu. İki ünlü isim, "Komşumuz geçen hafta evimizin kapısına dayanıp bizi tehdit etti" dedi.

İstanbul Maslak'ta yaşayan müzisyen Asil Gök, üst komşusu Nazlı E. ile bir süredir gerginlik yaşıyor. İddiaya göre, Gök'ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E., uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık veriyor.

GÖK VE ULUĞ SAVCILIĞA KOŞTU

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

"ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU"

Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

ZORLA KAPIYA DAYANDI

Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi. Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

KAMERA KAYITLARI SAVCILIKTA: "UZAKLAŞTIRMA İSTİYORUZ"

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Sabah'ta yer alan habere göre şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

