Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın euro, dolar ve altınları bozdurup Türk Lirası'na çevirin çağrısına Batman esnafından destek geldi. Batman'da esnafın başlattığı kampanya ile altın ve döviz ini bozduran vatandaşlara ücretsiz tıraş, çay, kuru temizleme ve ekmek veriliyor. Altın ve dövizini bozduran vatandaşlaraçaycı bedava çay, fırıncı bedava ekmek, berber bedava tıraş ve kuru temizlemeci esnaf ise bedava elbise temizliği kampanyası başlattı.Kuru temizlemeci Mehmet Can Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını dikkate alarak kampanya başlattıklarını söyledi. Erdem, "Başkanımızın çağrısını dikkate alarak böyle bir kampanya başlattık. Euro ve dolarını bozdurup makbuz getirene 1 ürün bedava kuru temizlemesini yapacağız. Başlattığımız bu kampanya ülke için hayırlara vesile olur" dedi.Kuyumcu Burak Obut, Cumhurbaşkanının yaptığı çağrıdan sonra halkın altın ve dövizlerini bozdurmaya başladığını söyledi. Obut, "Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.Balıkçı Emin Aksoy da kampanyaya destek vererek 100 dolar bozdurup makbuzunu gösterene balık hediye edeceğini söyledi. Aksoy, "100 dolar ve üzeri döviz bozdurup makbuz gösterene 1 kilogram alabalık hediye ediyoruz. Başkanımızın çağrısına uyup ülkemize yardımcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Fırıncı Emrullah Akbay, dövizini bozdurup makbuz getirene bedava ekmek verdiklerini söyledi. Akbay, "Bu güzel ülkemizin dolar ve euroya karşı vereceğimiz mücadelemizde böyle bir kampanya başlattık. Bize 200300 euro veya dolar bozdurup makbuzu getirene 23 ekmek bedava vereceğiz. Ülkemizin dolar ve euro karşında vereceği mücadeleyle her zaman sırt sırta verip ekmeği bedava vereceğiz. Maksat ülkemizin kalkınmasıdır, ülkemizin küçük gösterilmemesidir. Her zaman ülkemizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.Çay ocağında çalışan Mazlum Tunç, döviz bozdurup makbuzunu gösterene bir gün çayın bedava olduğunu söyledi. Tunç, "200300 euro bozdurup getirene bir gün boyunca çayı bedava dağıtacağız. Dolar o kadar yükseldi ki müşteri buraya gelip çay bile içemiyor. Doların yükselmesi 80 milyonu etkiliyor. Umarım bu kampanya işe yarar da dolar ve euro da düşer" dedi.Berber Ata Kangül ise dövizini bozdurup makbuz getirenleri bedava tıraş edeceğini söyledi. Kangül, "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak vererek en az 100 dolar 200 ve 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene tıraşı bedava yapıyoruz. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa Ekonomi olarak her şey olarak yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından bu sabah itibariyle büyük bir kampanya başlatıldı ve vatandaşlar yastık altındaki altınlarını bozdurmaya başladı. Dernek Başkanı Hilmi Yaman, "Dün Cumhurbaşkanımız Karadeniz'de yapmış olduğu dövizinizi altınınızı bozdurun çağrısına biz de bugün Ankaralılar derneği olarak bir basın açıklaması yaptık. Hemşehrilerimizle bir arada olduk. Hemşehrilerimiz çok ciddi teveccüh gösterdiler. Şu anda Anafartalar Caddesi'nde döviz büroları ve altın satış yerlerinde hemşehrilerimiz kuyrukta" dedi.