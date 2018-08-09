CHP'de 24 Haziran sonrası muhalifler ayaklandı. Kurultay isteyen Muharrem İnce ekibi ise genel merkezin 569 imzaya kayıtsız kalmasıyla şok yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu adeta koltuğa yapışırken dün bir CHP'li Genel Merkez önünde yeni bir protestoda bulundu. Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmaya başladı.
CHP'de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Partisiyle ilgili herhangi bir problemi olmadığını kaydeden Canyurt şöyle konuştu: "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Yöneticilerimle sıkıntım var. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Her seferinde yenilgi her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence."
YENİ MYK
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan MYK toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamalarda kurultay tartışmalarına değindi. Tezcan, partide yönetimin değişeceğini belirterek 'Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Genel Başkan yeni çalışma ekibini oluşturacak' dedi. Tezcan'ın yanı sıra Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Muarrem Erkek'in yeni MYK'da görev almak istemedikleri öğrenildi.
CHP'de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Partisiyle ilgili herhangi bir problemi olmadığını kaydeden Canyurt şöyle konuştu: "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Yöneticilerimle sıkıntım var. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Her seferinde yenilgi her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence."
YENİ MYK
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan MYK toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamalarda kurultay tartışmalarına değindi. Tezcan, partide yönetimin değişeceğini belirterek 'Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Genel Başkan yeni çalışma ekibini oluşturacak' dedi. Tezcan'ın yanı sıra Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Muarrem Erkek'in yeni MYK'da görev almak istemedikleri öğrenildi.
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