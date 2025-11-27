Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
Dünyanın gözü Türkiye'de. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan Papa 14. Leo ile baş başa yarım saat süren bir görüşme yaptı. Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Papa, Türkiye'ye gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Papa Leo, Ankara'nın ardından İstanbul'a geçti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
PAPA KONAKLAYACAĞI KATEDRALİNE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geldi. Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak 19.20’de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Papa’yı İstanbul Valisi Davut Gül ve il protokolü karşıladı.
Karşılaşmanın ardından beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Papa 14. Leo, Şişli’de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali’ne yoğun güvenlik önlemleri arasında geldi.
İşte Papa'nın cuma günü programı:
Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşacak.
Feriköy’de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek ve helikopterle İznik’e gidecek.
İznik’te, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı kapsamında, yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında ayin düzenleyecek.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA ZİYARET
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Başkan Erdoğan ile davetlilere hitap etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi.
PAPA LEO İÇİN İLAHİ DİNLETİSİ
Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo’nun yer aldığı Cihannüma Salonu’ndaki özel programda koro, İngilizce eser ve ilahi seslendirdi. Etkileyici performans, salondaki davetlilerden yoğun beğeni aldı.
PAPA'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Papa 14. Leo Başkan Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Papa Leo, Türkiye'nin bölge için önemine dikkat çekti ve "Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz." dedi. Papa Leo ayrıca, Vatikan'ın Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü, aynı zamanda Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü ve kültürlerin ve dinlerin kavşağı olan bu ülkenin katkılarıyla daha iyi bir dünya inşa etmek için işbirliği yapmak istediğini gösterdiğini kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE YARIM SAAT GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.
Konuk Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap edecek.
Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Papa, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:
"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."
İLK MESAJ DÜNYA BARIŞI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” dedi.
İtalyan ITA Havayolları’nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden aralarında Anadolu Ajansı’nın da olduğu farklı medya kuruluşlarından 70’i aşkın gazeteciyi selamladı.
Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.” dedi.
Türkiye ve Lübnan’da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.
Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, “Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz.” diye konuştu.
PAPA ANKARA'DA
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.
PAPA ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yapacağı Türkiye'ye gitmek üzere Roma'dan ayrıldı.
Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye giden Papa, ilk olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.
Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket etti.
Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70’i aşkın gazeteci Türkiye’ye doğru yola çıktı.
Uçağın hareketinden önce Papa 14. Leo, kendisini uğurlamak için bekleyenlerle vedalaştı.
Papa’yı taşıyan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na TSİ 12.30'da varması bekleniyor.
PAPA'NIN RESMİ ZİYARETİ ANITKABİR'DEN BAŞLAYACAK
Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.
Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve kordiplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.
Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.
Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.
Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.
Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.
Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.
Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.
PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK
Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.
Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.