Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran zaferinin ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, delegeleri ikna ederek Muharrem İnce'nin çabalarını boşa çıkardı.

Olağanüstü kurultayın yapılmayacak olması partilileri isyan noktasına getirdi.



CHP Genel Merkezi önünde bir araya gelen bazı delegeler açlık grevine başladı.

Grevin yanı sıra parti önünde zaman zaman çeşitli eylemler düzenleniyor.

MANŞETLERİMİZİ OKUDU

Son eylemde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren partilinin Ensonhaber'in manşetlerde kullandığı jargonla CHP Lideri'ne hitap ettiği gözlendi.

"9 SEÇİM KAYBETTİN, KOLTUKTAN İNMİYORSUN"

CHP'li muhalif şunları söyledi: "9 kere seçim kaybetti. Defolsun bu partiden. Daha ne kadar kaybedeceksin. Tek adamlık rejimine hayır diyorsun, 9 seçim kaybettin koltuktan inmiyorsun. Yeter artık. 630 imzayı yok sayamazsın."