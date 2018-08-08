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Parti önünde 'na isyan eden 'li

Genel Merkezi'nin kapısına dayanan partili, "9 kaybettin yeter, daha ne kadar kaybedeceksin" diye tepkisini dile getirdi.

Parti önünde Kemal Kılıçdaroğluna isyan eden CHPli

Başkan 'ın 24 Haziran zaferinin ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Genel Başkanı , delegeleri ikna ederek 'nin çabalarını boşa çıkardı.

Olağanüstü kurultayın yapılmayacak olması partilileri isyan noktasına getirdi.

CHP Genel Merkezi önünde bir araya gelen bazı delegeler açlık grevine başladı.

Grevin yanı sıra parti önünde zaman zaman çeşitli eylemler düzenleniyor.

MANŞETLERİMİZİ OKUDU
Son eylemde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren partilinin Ensonhaber'in manşetlerde kullandığı jargonla CHP Lideri'ne hitap ettiği gözlendi.

"9 SEÇİM KAYBETTİN, KOLTUKTAN İNMİYORSUN"
CHP'li muhalif şunları söyledi: "9 kere kaybetti. Defolsun bu partiden. Daha ne kadar kaybedeceksin. Tek adamlık rejimine hayır diyorsun, 9 seçim kaybettin koltuktan inmiyorsun. Yeter artık. 630 imzayı yok sayamazsın."

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 16:57
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