CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti. Tezcan, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturacağını söyledi.

Partideki değişim süreciyle ilgili Tezcan şu ifadeleri kullandı:

"Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Seçimlerden sonra bugüne kadar sonuçların değerlendirilmesi için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik süreç vardı. Pazartesi sonuçlandı. MYK toplantımızı yaptık, Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkanının MYK'yı değiştirmek ve yeni MYK ile devam etmesi tüzükte kendisine tanınmış bir yetkidir. Bu konuda arkadaşlarımız yapacaklarını destekleyeceklerini beyan ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel Başkanımıza kalmış bir durum. Bir yeni çalışma ekibini önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız oluşturacaktır."

"569 İMZA İLE KURULTAY MÜMKÜN DEĞİL"

Olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili sürece de değinen Parti Sözcüsü, "569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil. 569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Tezcan şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımız bu zamana kadar şu kadar MYK değişti deniliyor, çünkü kurultay var. Kurultay olmadan değiştirilen MYK sayısı sadece ikidir. Seçim sonrası kurultay olmadan MYK değişikliği ikidir. her kurultay sonrası yeni MYK'lar oluşur. CHP bugüne kadar kendisini kanıtlamış bir partidir. Seçim sonuçlarıyla ilgili partinin değerlendirme süreci bu ay sonuna doğru tamamlanmış olacak."