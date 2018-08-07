İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi, haciz şoku yaşadı. İddialara göre, Menemen Belediyesi, 2010'da bir firmadan temizlik malzemesi ve bazı hizmetler aldı. Ancak şirkete 350 bin liralık ödemeyi yapmadı. Firma, konuyu yargıya taşıdı. Menemen Belediyesi hakkında icra takibi başlatıldı. 350 bin TL'lik borç ise faizler ve avukatlık ücretleri ile birlikte 1 milyon liraya dayandı. Alacağın tahsili için belediyeye haciz memurları yollandı. Belediyedeki bazı eşyaların haczedildiği ortaya çıktı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise icrayı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Haczedilenler arasında başkan koltuğu da yer aldı. Makam koltuğunun haczedildiği, tutunaklarda açık bir şekilde yazıldı. Haciz işleminin altına Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından imza atıldı.
İcra makamı!
CHP’li Menemen Belediyesi, temizlik şirketine 350 bin liralık borcunu ödemedi. Parayı alamayan şirket, belediyeyi icraya verdi. Başkan Şahin’in makam koltuğu bile haczedildi
Etiketler: CHP , Menemen Belediyesi , borç , İzmir , Tahir Şahin
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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