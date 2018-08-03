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Korkma dövmem

, geçen yıl kebapçıya baskın düzenledi! Olayın ardından “Yumrukladım” dediği ’dan cevap geldi: Bana saldırdı. Misliyle karşılık alınca kaçtı. Bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim

Korkma dövmem
İzmir Alaçatı'da geçen yıl Terim'in damadı Baran Çetin, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ortaya paravan çekerek ayırdı. Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu paravanın kaldırılmasını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Terim, 2 damadı ve korumasıyla Yüzevler'e gidince kavga çıktı. Skandal yargıya taşındı. Terim, olayla ilgili "Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve sonra da tokatladım" ifadelerini kullandı. Terim'i dövdüğünü iddia eden Aydoğdu, şunları anlattı: "Temsil ettiğim kurumun eski elemanı olan ve damatları bana ve çalışanlarıma saldırdı. Fakat gösterdikleri tepkiye misliyle karşılık alınca teknik direktör kaçtı. Gördüğüm yerde dövecektim ama bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim. Alaçatı'ya gelebilir. Araya ortak tanıdıklarımızı sokmasına da gerek yok. İkimiz de birbirimize yumruk attık. Eski elemanım dayağımı yemediyse neden 'a kaçıp iki gün kapının önüne bile çıkamadı. İddiaya göre evine hem doktor, hem makyöz gitmiş. Doktoru anladım da, makyöz morlukları kapatmak için mi? Bilemedim."



TFF: TASVİP ETMİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu (), TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi 'nun açıklamalarına tepki gösterdi. "Sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemiyoruz" dedi.




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