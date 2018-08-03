Korkma dövmem

İzmir Alaçatı'da geçen yıl Terim'in damadı Baran Çetin, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ortaya paravan çekerek ayırdı. Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu paravanın kaldırılmasını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Terim, 2 damadı ve korumasıyla Yüzevler'e gidince kavga çıktı. Skandal yargıya taşındı. Terim, olayla ilgili "Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve sonra da tokatladım" ifadelerini kullandı. Terim'i dövdüğünü iddia eden Aydoğdu, şunları anlattı: "Temsil ettiğim kurumun eski elemanı olan teknik direktör ve damatları bana ve çalışanlarıma saldırdı. Fakat gösterdikleri tepkiye misliyle karşılık alınca teknik direktör kaçtı. Gördüğüm yerde dövecektim ama bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim. Alaçatı'ya gelebilir. Araya ortak tanıdıklarımızı sokmasına da gerek yok. İkimiz de birbirimize yumruk attık. Eski elemanım dayağımı yemediyse neden Bodrum'a kaçıp iki gün kapının önüne bile çıkamadı. İddiaya göre evine hem doktor, hem makyöz gitmiş. Doktoru anladım da, makyöz morlukları kapatmak için mi? Bilemedim."
TFF: TASVİP ETMİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. "Sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemiyoruz" dedi.
TFF: TASVİP ETMİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. "Sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemiyoruz" dedi.
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