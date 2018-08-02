24 Haziran’ın resmi çekildi

Seçimden yenilgi ile çıkan muhalefet partileri seçim sonuçlarını tartışmak yerine kayıkçı kavgasına tutuşurken, AK Parti, seçimlerin fotoğrafını çekti. Yaklaşık 2 bin rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın haklılığını ortaya koydu. Raporlar "belediyelerin hizmetleri, adaylar, pusulaların aynı zarfa konulması, ekonomi, eğitim ve tarım politikaları vatandaş tercihinde etkili oldu" dedi.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
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