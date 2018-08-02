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’ın resmi çekildi

24 Haziran’ın resmi çekildi
Seçimden yenilgi ile çıkan muhalefet partileri seçim sonuçlarını tartışmak yerine kayıkçı kavgasına tutuşurken, AK Parti, seçimlerin fotoğrafını çekti. Yaklaşık 2 bin rapor Başkan 'ın haklılığını ortaya koydu. Raporlar "belediyelerin hizmetleri, adaylar, pusulaların aynı zarfa konulması, ekonomi, eğitim ve tarım politikaları vatandaş tercihinde etkili oldu" dedi.


ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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