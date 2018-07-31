Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesi için arayıp taziye dileklerinde bulunan hemşehrilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulu'nun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye gitti. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Yılmaz bir basın toplantısı düzenledi. ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili konuşan Yılmaz, "Sanki Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bu dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Yaptırım çıkışı bırakılmasın diye
Etiketler: mesut yılmaz , Rize , Türkiye
- 31 Temmuz 2018, Salı
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