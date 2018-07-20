Olağanüstü muhalefet

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partilerinde kriz derinleşiyor. Olağanüstü Kurultay için imza toplanan CHP'den sonra İyi Parti'de de aynı sesler yükselmeye başladı. Meral Akşener'e bayrak açan Yusuf Halaçoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın, partinin yarın Afyon'da toplanacak kampında olağanüstü kongreye gidilmesi çağrısında bulunacakları öğrenildi. TAKVİM'in sorularını cevaplayan Halaçoğlu, "Neden başarılı olamadığımızı konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Her sözümün arkasındayım. Eleştiriye tahammülü olmayan siyaset yapmasın" dedi. İyi Parti'de siyaset yapacağını belirten Halaçoğlu "Olağanüstü kongre isteyecek misiniz?" sorusuna "Hafta sonundaki kampta görürsünüz" cevabını verdi.
Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay istiyor.
ZAFER ŞAHİN
Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay istiyor.
ZAFER ŞAHİN
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