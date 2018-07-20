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Olağanüstü muhalefet

Olağanüstü muhalefet
24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partilerinde kriz derinleşiyor. için imza toplanan 'den sonra İyi Parti'de de aynı sesler yükselmeye başladı. 'e bayrak açan Yusuf Halaçoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın, partinin yarın Afyon'da toplanacak kampında ye gidilmesi çağrısında bulunacakları öğrenildi. TAKVİM'in sorularını cevaplayan Halaçoğlu, "Neden başarılı olamadığımızı konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Her sözümün arkasındayım. Eleştiriye tahammülü olmayan siyaset yapmasın" dedi. 'de siyaset yapacağını belirten Halaçoğlu "Olağanüstü kongre isteyecek misiniz?" sorusuna "Hafta sonundaki kampta görürsünüz" cevabını verdi.



, İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay istiyor.


ZAFER ŞAHİN
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