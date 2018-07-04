‘Yolcu’ yakalandı!

Başbakanlık İletişim Merkezine gelen pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan şahıslar üzerine yazdırılıp yurt dışına satılarak haksız kazanç elde edildiği, devletin bu yolla zarara uğratıldığı ve ilaçların bir kısmının PKK'ya gönderildiği ihbarı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, bu süre içerisinde M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti. Şebeke içerisinde yer alan eczacı kalfalarının hastane önlerinde irtibat kurdukları ve kimlik bilgilerini aldıkları daha sonra ise bu hastaların haberi olmaksızın e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazlası olarak yazdırdıkları görüldü. Şahısların özellikle yakın akrabaları olmak üzere kimlik bilgilerini elde ettikleri kişilerin üzerine pahalı ilaç yazdırarak yurt dışında 2-3 katı fiyatına sattıkları ve hiçbir rahatsızlığı olmayan şebeke üyesi adına böbrek nakli olduğuna dair rapor çıkartarak buna yazılan ilaçları da yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirtildi. Operasyonda 6 eczane sahibi, 2 ecza deposu sahibi, 1 polis memuru, 1 özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yurt dışına sevk edilmek üzere depolanan ilaca el konuldu.
KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALDILAR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda birbirleriyle bağlantılı 30 şüpheli şahsın organize bir şekilde kimlik bilgilerini elde ettikleri kişilerin ya da yakın akrabaları üzerine pahalı kanser ilaçları yazdırdıkları tespit edildi. Zanlıların, ilaca, "Yolcu" lakabını taktıkları ifade edildi.
KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALDILAR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda birbirleriyle bağlantılı 30 şüpheli şahsın organize bir şekilde kimlik bilgilerini elde ettikleri kişilerin ya da yakın akrabaları üzerine pahalı kanser ilaçları yazdırdıkları tespit edildi. Zanlıların, ilaca, "Yolcu" lakabını taktıkları ifade edildi.
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