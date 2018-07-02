Vatan sevdalısıydı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin (94) dün son yolculuğuna uğurlandı. Sezgin için, İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda önemli isim katıldı.
Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Prof. Dr. Sezgin'in nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk. 'Hocam sen nereyi beğeniyorsan, nereyi istiyorsan söyle, biz inşallah orada bu merkezi oluşturalım' dedik. Hocamız da Gülhane Parkı'nın içinde şu an müze olan yeri beğendiğini söyledi.
TARİHİMİZ İÇİN...
Bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum..."
Erdoğan Sezgin'in tabutuna omuz verdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Prof. Dr. Sezgin'in nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Türkiye'ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye'ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde oldu. Bunları kendisiyle konuştuk. 'Hocam sen nereyi beğeniyorsan, nereyi istiyorsan söyle, biz inşallah orada bu merkezi oluşturalım' dedik. Hocamız da Gülhane Parkı'nın içinde şu an müze olan yeri beğendiğini söyledi.
TARİHİMİZ İÇİN...
Bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum..."
Erdoğan Sezgin'in tabutuna omuz verdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin
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