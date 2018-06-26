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Farsça'da Simurg'un ne anlama gelmektedir? Simurg nedir? orusu

ATV ekranlarında yayınlanan dlı yarışma programı Pazartesi akşamı 754. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya "Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen, ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş ne anlama gelmektedir?" sorusu damgasını vurdu. Peki, Simurg Farsçada ne anlama gelmektedir? Simurg nedir? Simurg'un anlamı nedir? İşte sorunun cevabı...

Farsçada Simurgun ne anlama gelmektedir? Simurg nedir? Kim milyoner Olmak İster sorusu
arışmasının yeni bölümü Pazartesi günü yayınlandı.

Yayında sorulan "Simurg'un Farsça'da ne anlama gelmektedir?" sorusu merak konusu oldu. Peki yarışmacı soruya doğru yanıt verdi mi?


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SİMURG SORUSU

Zümrüdüanka kuşu olarak da bilinen, ilk örneklerine İran edebiyatında rastlanan efsanevi kuş Simurg Farsçada ne anlama gelmektedir?

A- Otuz kuş

B- Kırk kuş

C- Elli kuş

D- Altmış kuş

Cevap: A

BİR MİLYON LİRALIK SORUYU KAÇ KİŞİ GÖRDÜ?

'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'de sezon finalinin yapıldığı gece, Çağdaş İrfan Yıldırım 250 bin liralık ödüllü soruyu doğru cevap vermişti. Paul McCartney, The Beatles'in "A Day in The Life" şarkısının sonuna yerleştirdiği sesin sadece hangi hayvan tarafından duyulabileceğini söylemiştir" ve "Bir kız bana emmi dedi neyleyim" sözü hangi halk ozanına aittir" gibi sorularla karşılaştı. Galatasaray Lisesi öğrencisi böylece program tarihinde 1 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci kişi oldu.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 04:06
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