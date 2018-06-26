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34 kentte yok

34 kentte yok
27. Dönem Milletvekili 'nin resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 vekilin 103'ünü kadınlar, 497'sini erkekler oluşturdu. 26. Dönem'de yüzde 14,7 olan kadın oranı, 27. Dönem'de yüzde 17,1'e çıktı. Kadın oranının en yüksek olduğu parti yine HDP oldu. HDP'yi sırayla AKP, , ve İYİ Parti takip etti. 34 ilden ise kadın vekil çıkmadı.
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