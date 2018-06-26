27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 vekilin 103'ünü kadınlar, 497'sini erkekler oluşturdu. 26. Dönem'de yüzde 14,7 olan kadın oranı, 27. Dönem'de yüzde 17,1'e çıktı. Kadın oranının en yüksek olduğu parti yine HDP oldu. HDP'yi sırayla AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti takip etti. 34 ilden ise kadın vekil çıkmadı.
34 kentte yok
Etiketler: Genel Seçimi , MHP , CHP
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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