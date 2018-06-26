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gecesi nasıl bir kaos planladı? gecesinin en karanlık soru işaretleri

2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili i, aldığı yüzde 52.6 oyla Cumhurbaşkanı 'ın Cumhuriyeti'nin ilk "Başkan"ı olarak zaferiyle sonuçlandı. Ancak 24 Haziran gecesi 'nin başını çektiği "muhalefet bloku"nun acil cevap bekleyen tavrı, 24 Haziran gecesi Türkiye'de nasıl bir kaos planlandığının da araştırılması gerekliliğini ortaya koydu. İşte "Kod adı:KK" operasyonunun şifreleri...



2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili lerinde muhalefet cephesi, "Millet ittifakı" çatısı altında toplandı. , İyi Parti ve Saadet Partisi olarak bir blok oluşturdu. Ancak ittifakın gizli bir ortağı da vardı; . CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin mitinglerine HDP bayraklarıyla verilen destek, İnce'nin HDP'nin tutuklu eski eş başkanı 'ı ilk iş olarak Edirne'deki cezaevinde ziyaret edip, meydanlarda Demirtaş'a "özgürlük" istemesi, "Millet İttifakı"nın gizli ortağının HDP olduğunu gösteriyordu. Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yetkilileri, siyasi analistler HDP'nin CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının gizli ortağı olduğunu sık sık gündeme getirdiler.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 18:07
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