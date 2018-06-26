



24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde muhalefet cephesi, "Millet ittifakı" çatısı altında toplandı. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak bir blok oluşturdu. Ancak ittifakın gizli bir ortağı da vardı; HDP. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine HDP bayraklarıyla verilen destek, İnce'nin HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ilk iş olarak Edirne'deki cezaevinde ziyaret edip, meydanlarda Demirtaş'a "özgürlük" istemesi, "Millet İttifakı"nın gizli ortağının HDP olduğunu gösteriyordu. Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yetkilileri, siyasi analistler HDP'nin CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının gizli ortağı olduğunu sık sık gündeme getirdiler.