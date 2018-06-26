24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde muhalefet cephesi, "Millet ittifakı" çatısı altında toplandı. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak bir blok oluşturdu. Ancak ittifakın gizli bir ortağı da vardı; HDP. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine HDP bayraklarıyla verilen destek, İnce'nin HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ilk iş olarak Edirne'deki cezaevinde ziyaret edip, meydanlarda Demirtaş'a "özgürlük" istemesi, "Millet İttifakı"nın gizli ortağının HDP olduğunu gösteriyordu. Seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yetkilileri, siyasi analistler HDP'nin CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının gizli ortağı olduğunu sık sık gündeme getirdiler.
24 Haziran gecesi CHP nasıl bir kaos planladı? Seçim gecesinin en karanlık soru işaretleri
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi, aldığı yüzde 52.6 oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk "Başkan"ı olarak zaferiyle sonuçlandı. Ancak 24 Haziran gecesi CHP'nin başını çektiği "muhalefet bloku"nun acil cevap bekleyen tavrı, 24 Haziran gecesi Türkiye'de nasıl bir kaos planlandığının da araştırılması gerekliliğini ortaya koydu. İşte "Kod adı:HDPKK" operasyonunun şifreleri...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , 24 Haziran , muharrem ince , Selahattin Demirtaş , meral akşener , Bülent Tezcan , CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , seçim , Anadolu Ajansı , Türkiye , HDP , PKK , fox tv
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