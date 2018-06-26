Fransızlar Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi!

24 Haziran seçimleri sadece Türkiye 'de değil dünyada da geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması kardeş ülkelerde coşkuyla kutlanırken Türkiye düşmanlarını çıldırttı.

Erdoğan'ın seçim zaferiyle hüsrana uğrayan Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde yayınlar yapmaya başladı. Yaptığı yayınlarla PKK'nın sözcüsü gibi davranan Fransız kanalı bu kadarına da pes dedirtti. Kanalın seçim programına bağlanan bir PKK'lı gazeteci skandal ifadeler kullandı. Sözde gazeteci, bölgede seçim gözlemi yapacak yabancıların tutuklandığını ancak kırsalda silahları ve paramiliter savaşçıları olduğu için baskı kurabildiklerini söyledi.

PKK'nın sözcülüğünü yapan kanal hemen ardından FETÖ'ye de çanak tuttu. Fransız kanalından yapılan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği vurgulu alt yazıyla bir FETÖ'cünün yorumuna yer verildi.