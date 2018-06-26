Fransızlar Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi!

24 Haziran seçimleri sadece Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması kardeş ülkelerde coşkuyla kutlanırken Türkiye düşmanlarını çıldırttı.
FRANSIZ KANALINDAN SKANDAL PKK YAYINI!
Erdoğan'ın seçim zaferiyle hüsrana uğrayan Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde yayınlar yapmaya başladı. Yaptığı yayınlarla PKK'nın sözcüsü gibi davranan Fransız kanalı bu kadarına da pes dedirtti. Kanalın seçim programına bağlanan bir PKK'lı gazeteci skandal ifadeler kullandı. Sözde gazeteci, bölgede seçim gözlemi yapacak yabancıların tutuklandığını ancak kırsalda silahları ve paramiliter savaşçıları olduğu için baskı kurabildiklerini söyledi.
FETÖ'YE ÇANAK TUTTULAR!
PKK'nın sözcülüğünü yapan kanal hemen ardından FETÖ'ye de çanak tuttu. Fransız kanalından yapılan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği vurgulu alt yazıyla bir FETÖ'cünün yorumuna yer verildi.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL ŞAFAK PAVEY'DE FRANSIZ KANALINA AĞLADI!
Israrla Türkiye düşmanı yayınlarına devam eden Fransız kanalları eski CHP Milletvekili Şafak Pavey'i canlı yayında ağırladı. Pavey, söz konusu yayında seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iftirasını attı.
İNCE'YE SERZENİŞTE BULUNDULAR
TRT'yi toplantıdan kovan İnce'nin basın toplantısına katılan France 24 Kanalı'nın muhabiri İnce'ye şöyle serzenişte bulundu: "Herkes seçimde yolsuzluk yapıldı diye ağlarken siz yenilgiyi (Erdoğan'ın kazandığını) çok erken kabullendiniz"
Takvim.com.tr
FRANSIZ KANALINDAN SKANDAL PKK YAYINI!
Erdoğan'ın seçim zaferiyle hüsrana uğrayan Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde yayınlar yapmaya başladı. Yaptığı yayınlarla PKK'nın sözcüsü gibi davranan Fransız kanalı bu kadarına da pes dedirtti. Kanalın seçim programına bağlanan bir PKK'lı gazeteci skandal ifadeler kullandı. Sözde gazeteci, bölgede seçim gözlemi yapacak yabancıların tutuklandığını ancak kırsalda silahları ve paramiliter savaşçıları olduğu için baskı kurabildiklerini söyledi.
FETÖ'YE ÇANAK TUTTULAR!
PKK'nın sözcülüğünü yapan kanal hemen ardından FETÖ'ye de çanak tuttu. Fransız kanalından yapılan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği vurgulu alt yazıyla bir FETÖ'cünün yorumuna yer verildi.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL ŞAFAK PAVEY'DE FRANSIZ KANALINA AĞLADI!
Israrla Türkiye düşmanı yayınlarına devam eden Fransız kanalları eski CHP Milletvekili Şafak Pavey'i canlı yayında ağırladı. Pavey, söz konusu yayında seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iftirasını attı.
İNCE'YE SERZENİŞTE BULUNDULAR
TRT'yi toplantıdan kovan İnce'nin basın toplantısına katılan France 24 Kanalı'nın muhabiri İnce'ye şöyle serzenişte bulundu: "Herkes seçimde yolsuzluk yapıldı diye ağlarken siz yenilgiyi (Erdoğan'ın kazandığını) çok erken kabullendiniz"
Takvim.com.tr
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