Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'ndaki miting alanına eşi Muharrem İnce ile giden Ülkü İnce, kalabalığı selamladıktan sonra CHP'nin Eskişehir milletvekili Gaye Usluer ile birlikte HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.
53 KİŞİNİN KATLİNE SEBEP OLMUŞTU
24 Haziran seçimleri yaklaştıkça Kandil merkezli ihanet cephesi de ihanetlerine her gün bir yenisini ekliyor.
Diyarbakır mitingi HDP'li akınına uğrayan, "Selo Başkan" ve "Selo'ya özgürlük" sesleri yankılanan, her fırsatta Demirtaş'ı alkışlatan ve göklere çıkaran Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce de ihanet ittifakının yolundan tam istikamet gidiyor..
Ülkü İnce'nin ziyaret ettiği Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş, verdiği kaos talimatlarıyla tam 53 vatandaşın katliamına sebep olmuştu.
Ülkü İnce'nin hain terör örgütünün genç yaşta öldürdüğü Yasin Börü'yü ziyaret etmek yerine katliama sebep olanları ziyaret etmesine vatandaşlar sosyal medyaya "yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdiler...
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