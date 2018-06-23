24 Haziran seçimlerine saatler kala CHP ve Muharrem İnce kaos planını devreye soktu. Gelen anket sonuçlarından istediği rakamı elde edemeyen ve seçimde kazanamayacağını anlayan Muharrem İnce ve CHP yönetimi, 24 Haziran gecesi yaşayacakları büyük bir hezimete kılıf hazırlayarak çamur siyasetine hazırlanıyor.

SOKAKLARI TERÖRİZE EDECEKLER

Seçime son 3 gün kala İzmir, Ankara ve İstanbul'da miting düzenleyen İnce, alanı doldurabilmek için tüm Türkiye'den insan topladı. Yabancı haber ajanslarını mitinglerine davet eden ve burada onların da desteğini istedi. Alandaki kişi sayısını da manipülatif rakamlarla şişiren İnce kaos planının ilk adımını böylece atmış oldu.

ÇAĞRI YAPTI

Dün gece CHP'nin medya kanalı Halk TV'de katıldığı canlı yayında "oy verdikten sonra sandıkları terk etmeyin" çağrısı yapan İnce, böylece seçim sonrası halkın sokağa inmesini amaçladı. Muhalif medyayı organize eden CHP yönetimi, sandıklar açıldığı andan itibaren doğru rakamlar yerine manipülatif rakamlar vererek sandıktaki CHP seçmeninin provoke edilmesini planladı. Böylece seçim boyunca yaptıkları rezilliklerin üstünü örtmeyi amaçlayan İnce ve CHP yönetimi Erdoğan kazanınca da "hile var" operasyonu için zemin hazırlamış oldu.

FETÖ BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖR ÖRGÜTLERİ DE HİLE YALANINA SARILDI

​Seçim propagandasını, seçmen sayısı ve partilerin oy oranları gerçeğine matematiksel olarak da aykırı davranarak tamamen abartılı bir söylemle yürüten Muharrem İnce'nin bu stratejiyi de yenilgi sonrası "kazandım ama hile yaptılar" yalanı için kullandığına dikkat çekiliyor. Fetullahçı terör örgütü de İnce ile paralel biçimde "hile" yalanını ciddi biçimde dolaşıma soktu. Maltepe mitinginde "5 milyon kişi katıldı" yalanını da İnce'nin sandık provokasyonu için ifade ettiğini altı çiziliyor.