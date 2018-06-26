Seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından iki gün sonra kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi başarısızlığını AK Parti'ye çamur atarak örtbas etmeye çalıştı. Pişkince yalan söyleyerek "Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı da tebrik etmeyeceğini açıkladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerinden öne çıkan başlıklar:

SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ'DİR"

Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalanını da yıkacağız. Seçimin tek kaybedeni var AK Parti. 7 puan kaybettiler, kazanan da demokrasidir.

Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından biri olacaktır. Anadolu'yu barıştırdık, Millet İttifakı'nı kurduk. Her türlü baskı ve şantaja rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdur.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin"Sonucu etkileyecek bir hile olmadığını savundu Muharrem İnce, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını kendisine veren bir insan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir partinin genel başkanı olarak mahkemelere hakim tayin ediyor, onu mu tebrik edeceğim.Demokrasi ilkesini savunuyorsa, yeni bir Anayasa değişikliği yapacağız diyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Ama tek adam rejimini savunuyorsa, devam ettiriyorsa. Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim." yanıtını verdi.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında attığı bir tweet ile Anamuhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin başına gelen en kötü şey" olduğunu söylemişti.

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