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: Kemalist 'li oldu

'deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci , "Kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder" dedi.

Nihat Genç: Kemalist CHP HDPli oldu

Gazeteci katıldığı tartışma programında 'nin değişen delege yapısına değindi.

CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve Selahattin Demirtaşyarışsa Atatürk kazanamaz.'' dedi.

"CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR..."
CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir , 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir, bir söylesinler." dedi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 23:45
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