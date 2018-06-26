CHP olay tweeti sildi!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte CHP bir kez daha sandığa gömüldü. Artık yenilgiyi hazmedemeyen partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Kasetle koltuğa gelen Kılıçdaroğlu ise gitmemekte kararlı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın açıklamasında istifa etmeyeceğini duyurdu. KK'nın toplantısının ardından partinin sosyal medya hesabından 2011 yılında yapılmış bir paylaşım ortaya çıktı. Parti hesabından yapılan paylaşımda "Bir genel başkan genel başkanlık yaptığı sürece oyu azalıyorsa istifa etmelidir. Demokrasilerde kural böyledir" ifadelerine yer verildi.







BAY KEMAL'İN ADAMLARI TWEETİ SİLDİ

Genel başkanlık koltuğuna FETÖ'nün kumpas kasediyle gelen Kılıçdaroğlu gitmemeye kararlı. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun adamları söz konusu tweeti kısa sürede sildi.







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