24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte CHP bir kez daha sandığa gömüldü. Artık yenilgiyi hazmedemeyen partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Kasetle koltuğa gelen Kılıçdaroğlu ise gitmemekte kararlı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın açıklamasında istifa etmeyeceğini duyurdu. KK'nın toplantısının ardından partinin sosyal medya hesabından 2011 yılında yapılmış bir paylaşım ortaya çıktı. Parti hesabından yapılan paylaşımda "Bir genel başkan genel başkanlık yaptığı sürece oyu azalıyorsa istifa etmelidir. Demokrasilerde kural böyledir" ifadelerine yer verildi.
BAY KEMAL'İN ADAMLARI TWEETİ SİLDİ
Genel başkanlık koltuğuna FETÖ'nün kumpas kasediyle gelen Kılıçdaroğlu gitmemeye kararlı. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun adamları söz konusu tweeti kısa sürede sildi.
Takvim.com.tr
CHP olay tweeti sildi!
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den fazla oy alması sonucunda parti içinde karışıklıklar başladı. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililer mücadele başlattı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı toplantıda istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından sosyal medyada CHP'nin 2011 yılında attığı bir tweet patlak verdi. Kısa sürede parti hesabından o tweet silindi.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte CHP bir kez daha sandığa gömüldü. Artık yenilgiyi hazmedemeyen partililer Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Kasetle koltuğa gelen Kılıçdaroğlu ise gitmemekte kararlı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın açıklamasında istifa etmeyeceğini duyurdu. KK'nın toplantısının ardından partinin sosyal medya hesabından 2011 yılında yapılmış bir paylaşım ortaya çıktı. Parti hesabından yapılan paylaşımda "Bir genel başkan genel başkanlık yaptığı sürece oyu azalıyorsa istifa etmelidir. Demokrasilerde kural böyledir" ifadelerine yer verildi.
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