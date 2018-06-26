;
Yol Durumu
  1. Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

olay tweeti sildi!

'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'den fazla oy alması sonucunda parti içinde karışıklıklar başladı. 'nun istifasını isteyen partililer mücadele başlattı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı toplantıda istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından da CHP'nin 2011 yılında attığı bir tweet patlak verdi. Kısa sürede parti hesabından o tweet silindi.

CHP olay tweeti sildi!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bir kez daha sandığa gömüldü. Artık yenilgiyi hazmedemeyen partililer 'nu istifaya davet etti. Kasetle koltuğa gelen Kılıçdaroğlu ise gitmemekte kararlı. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı basın açıklamasında istifa etmeyeceğini duyurdu. KK'nın toplantısının ardından partinin hesabından 2011 yılında yapılmış bir paylaşım ortaya çıktı. Parti hesabından yapılan paylaşımda "Bir genel başkan genel başkanlık yaptığı sürece oyu azalıyorsa istifa etmelidir. Demokrasilerde kural böyledir" ifadelerine yer verildi.



BAY KEMAL'İN ADAMLARI TWEETİ SİLDİ
Genel başkanlık koltuğuna 'nün kumpas kasediyle gelen Kılıçdaroğlu gitmemeye kararlı. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun adamları söz konusu tweeti kısa sürede sildi.



Takvim.com.tr

Etiketler: , , , ,
  • 26 Haziran 2018, Salı 18:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar