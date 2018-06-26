Meral Akşener, çamur at izi kalsın siyaseti sökmeyince çark etti

İyi Parti genel başkanı Meral Akşenir, "Çamur at izi kalsın" siyaseti işe yaramayınca çark etti. 24 Haziran öncesinde partisinde yer alan FETÖ 'cü isimlerle gündemden düşmeyen İyi Parti genel başkanı Meral Akşener , 24 Haziran seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.Seçim sonuçlarını değerlendirmek için kameraların karşısına geçen Akşener, bir basın mensubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a yönelik, "AA'ya seçim akşamı '21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" iftirasının hatırlatılması üzerine " Anadolu Ajansı 'na Sayın Albayrak'ın bir talimat verdiğine dair aldığımız duyumu ben sadece bir soru olarak sordum, o gece herhangi bir açıklamamız olmadı. Dolayısıyla o bir soruydu sorunun karşılığı olarak da bir milyon liralık bir tazminat davası açıldı hakkımda" dedi.

BİR KEZ DAHA REZİL OLDU

Partisindeki FETÖ'cü isimlerin bir bir deşifre olmasıyla gündemden düşmeyen İyi Parti genel başkanı Meral Akşener, bu iftirasını sosyal medya hesabından da yayınlamıştı... Akşener, 24 Haziran'da aldığı ağır yenilginin ardından bugün yaptığı açıklama sayesinde milyonların karşısında bir kez daha küçük düştü.





BAKAN ALBAYRAK BİR MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İyi Parti genel başkanı Meral Akşener'in seçim manipülasyonu yalanına hukuk yolu ile dava açacağını söylemişti.

Albayrak sosyal medyada yaptı açıklamada bu skandala dava açacağını açıklayarak, "Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz. Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım" İfadelerini kullanmıştı.