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  1. Oy verme işlemi sona erdi!

rahat durmuyor! Kaos planını devreye soktular!

Her de olduğu gibi yenilgi sonrası başarısızlığı seçim güvenliğini bahane ederek gölgelemeye çalışan 'nin provokasyon çabaları sürüyor. İnce'nin ardından CHP Sözcüsü da "Oy çalınmasının engellenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasıyla akıllara "CHP kaos mu planlıyor?" sorularını getirdi. Bununla birlikta İnce propagandası yapan Suruç'ta bir kişinin öldüğü yalanını haberleştirerek büyük bir provokasyona imza attı. Ayrıca 'nin de CHP ile birlikte büyük bir manipülasyona hazırlandığı iddialar arasında.

CHP rahat durmuyor! Kaos planını devreye soktular!
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i bu sabah itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri henüz bitmemişken , yine her seçimde olduğu gibi bitmek bilmeyen "seçim güvenliği" bahanesine sığındı.



Akşam'ın haberine göre hezimet yaşayacaklarının farkına varan CHP, sandıklar açılmadan kıvranmaya başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin ardından parti sözcüsü da vatandaşları provokasyona getirme kampanyasına katıldı.

'da oyunu kullanan İnce, "Akşam 'nın önünde olacağım. Herkesi saat 17.00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum" sözleriyle kirli 'kaos planı'nı başlatmıştı. Şu ana kadar hiçbir somut usülsüzlük gerçekleşmemiş olmasına karşın CHP Sözcüsü Tezcan'ın da seçimi provoke etme çabası dikkatlerden kaçmadı.

İnce'nin ardından CHP Parti Bülent Tezcan'da "Oy çalınmasının engellenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek 'kaos planı'na yeşil ışık yaktı.



HALK TV'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON
İnce'nin provokasyon kanalı büyük bir skandala imza attı. Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin bir kişinin öldüğü yalanını söyleyen Halk TV halkı kin ve düşmanlığa sevk etti!

CHP-FOX BÜYÜK MANİPÜLASYONA HAZIRLANIYOR
'nin seçim ekranında kullanılacak verilerin CHP seçim sisteminden alacağı ortaya çıktı. CHP ve FOX TV'nin bu akşam büyük manipülasyona hazırlandığı belirlendi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 17:03
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