CHP rahat durmuyor! Kaos planını devreye soktular!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi bu sabah itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri henüz bitmemişken CHP, yine her seçimde olduğu gibi bitmek bilmeyen "seçim güvenliği" bahanesine sığındı.
Akşam'ın haberine göre hezimet yaşayacaklarının farkına varan CHP, sandıklar açılmadan kıvranmaya başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan da vatandaşları provokasyona getirme kampanyasına katıldı.
Yalova'da oyunu kullanan İnce, "Akşam YSK'nın önünde olacağım. Herkesi saat 17.00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum" sözleriyle kirli 'kaos planı'nı başlatmıştı. Şu ana kadar hiçbir somut usülsüzlük gerçekleşmemiş olmasına karşın CHP Sözcüsü Tezcan'ın da seçimi provoke etme çabası dikkatlerden kaçmadı.
İnce'nin ardından CHP Parti Bülent Tezcan'da "Oy çalınmasının engellenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek 'kaos planı'na yeşil ışık yaktı.
HALK TV'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON
İnce'nin provokasyon kanalı Halk TV büyük bir skandala imza attı. Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin bir kişinin öldüğü yalanını söyleyen Halk TV halkı kin ve düşmanlığa sevk etti!
CHP-FOX BÜYÜK MANİPÜLASYONA HAZIRLANIYOR
FOX TV'nin seçim ekranında kullanılacak verilerin CHP seçim sisteminden alacağı ortaya çıktı. CHP ve FOX TV'nin bu akşam büyük manipülasyona hazırlandığı belirlendi.
Akşam'ın haberine göre hezimet yaşayacaklarının farkına varan CHP, sandıklar açılmadan kıvranmaya başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ardından parti sözcüsü Bülent Tezcan da vatandaşları provokasyona getirme kampanyasına katıldı.
Yalova'da oyunu kullanan İnce, "Akşam YSK'nın önünde olacağım. Herkesi saat 17.00'de oy kullandıkları okullara çağırıyorum" sözleriyle kirli 'kaos planı'nı başlatmıştı. Şu ana kadar hiçbir somut usülsüzlük gerçekleşmemiş olmasına karşın CHP Sözcüsü Tezcan'ın da seçimi provoke etme çabası dikkatlerden kaçmadı.
İnce'nin ardından CHP Parti Bülent Tezcan'da "Oy çalınmasının engellenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek 'kaos planı'na yeşil ışık yaktı.
HALK TV'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON
İnce'nin provokasyon kanalı Halk TV büyük bir skandala imza attı. Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin bir kişinin öldüğü yalanını söyleyen Halk TV halkı kin ve düşmanlığa sevk etti!
CHP-FOX BÜYÜK MANİPÜLASYONA HAZIRLANIYOR
FOX TV'nin seçim ekranında kullanılacak verilerin CHP seçim sisteminden alacağı ortaya çıktı. CHP ve FOX TV'nin bu akşam büyük manipülasyona hazırlandığı belirlendi.
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