CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İnce, açıklamada bulunacağını söyledi, "Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım" dedi.





Fox TV'de yer alan habere göre ise Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kabul ettiğini açıkladı.

İsmail Küçükkaya'nın belirttiğine göre, İnce "Erdoğan'ın seçimi kazandığını kabul ediyorum" dedi.





