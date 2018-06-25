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Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor!

: "Erdoğan'ın i kazandığını kabul ediyorum"

'nin adayı sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından bir açıklama yaptı.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 01:00
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