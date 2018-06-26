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'nin ilk Başkan'ı Erdoğan'ın başkanlığında değerlendirme toplantısı sona erdi

'ın başkanlığında, 'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı bitti.

Tarihi toplantı sona erdi!

'ın başkanlığında, 'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 12.15'te başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan , bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 18:13
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