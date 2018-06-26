Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 12.15'te başlayan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratlar katıldı.