;
Yol Durumu
  1. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden flaş karar
  2. Mehmetçik ilerliyor! O bölgeler ele geçirildi

'li Özel'den itirafı: "Hemen hemen bütün kaygılarımız ortak!"

heyeti, 'nın siyasi uzantısı 'ye ziyarette bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak" dedi.

CHPli Özelden HDP itirafı: Hemen hemen bütün kaygılarımız ortak!

heyeti, 'nın siyasi uzantısı 'ye ziyarette bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile PKK ile arasına mesafe koymayan, eş genel başkanları terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, - MHP ittifakına karşı ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Burada yaptığı açıklamada CHP'li Özel terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile tüm tespit ve kaygılarının hemen hemen aynı olduğunu itiraf etti.

Etiketler: , , ,
  • 06 Mart 2018, Salı 18:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar