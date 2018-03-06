CHP heyeti, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ziyarette bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile PKK ile arasına mesafe koymayan, eş genel başkanları terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, AK Parti - MHP ittifakına karşı ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Burada yaptığı açıklamada CHP'li Özel terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile tüm tespit ve kaygılarının hemen hemen aynı olduğunu itiraf etti.