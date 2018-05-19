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Kandil istedi söz verdi! İşte HDP'nin kararı

Terör örgütü 'nın 'ye yaptığı ittifak çağrısının ardından 'li Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci turda 'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Kandil istedi HDP söz verdi! İşte HDPnin Muharrem İnce kararı

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kalan ile terör örgütü 'nın siyasi kanadı arasında yakınlaşma başladı.

Örgütün Kandil'deki elebaşlarından , CHP Genel Başkanı 'na çağrıda bulunarak HDP'nin baraj altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

KANDİL'DEN TALİMAT GELDİ
24 Haziran'da yapılacak seçimlerin son şans olduğunu belirten teröristbaşı, CHP iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Örgütten yapılan bu açıklamanın ardından HDP de harekete geçti.

"İKİNCİ TURDA DESTEKLERİZ"
Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci turda 'yi destekleyebileceklerini açıklayarak CHP'den gelebilecek emanet oylara göz kırptı.

Mithat Sancar, şunları söyledi: "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz. Ancak burada CHP'nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır"

ÖRGÜTLE OY PAZARLIĞI
Terörist Cemil Bayık, ilk turda HDP'nin barajı geçirilmesi durumunda ikinci turda Muharrem İnce'nin desteklenebileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 16:56
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