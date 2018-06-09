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Şimdi ‘’ zamanı!

Şimdi ‘Hasat’ zamanı!
İstanbul'da Şişli Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda görev yapan 11 öğretmen, 7 aylık bir çalışmanın ardından 32 resimden oluşan 'Hasat' isimli ilk karma resim sergisini açtı. Dün açılışı yapılan sergi, 10 Haziran'a kadar sergilenmeye devam edecek.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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