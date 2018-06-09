İstanbul'da Şişli Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda görev yapan 11 öğretmen, 7 aylık bir çalışmanın ardından 32 resimden oluşan 'Hasat' isimli ilk karma resim sergisini açtı. Dün açılışı yapılan sergi, 10 Haziran'a kadar sergilenmeye devam edecek.
Şimdi ‘Hasat’ zamanı!
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
- Gelen mesaja dikkat! 'Bu seferki diğerlerinden çok farklı'
- Kadıköy'deki provokatif olayların fitili böyle ateşlendi
- Kadıköy'de Cumhurbaşkanı'na hakaret skandalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.