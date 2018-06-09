Şimdi ‘Hasat’ zamanı!

İstanbul'da Şişli Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda görev yapan 11 öğretmen, 7 aylık bir çalışmanın ardından 32 resimden oluşan 'Hasat' isimli ilk karma resim sergisini açtı. Dün açılışı yapılan sergi, 10 Haziran'a kadar sergilenmeye devam edecek.