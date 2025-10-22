6 KİŞİ ADLİYEDE Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak 'a getirileceği bildirildi

O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi. Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı 'nın Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu 'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi.

Hasret'in kaybolduğu 12 Ekim'de Perşembe belde merkezine gittiği, kendisini merak eden babasına "geliyorum" diye mesaj attığı, daha sonra genç kıza ulaşılamadığı belirtildi.

Bu arada, açık öğretim lisesinde eğitim gören ve 7 Ekim'de çalıştığı tekstil fabrikasından ayrılan genç kızın, daha önce şüpheli D.B'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın tüm imkanlar kullanılarak titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığının, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 22 Ekim'de olayın şüphelisi D.B. Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğunun, aynı gün saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, cenazenin gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.

Helvacılar köyü yakınlarında, 19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, olay yerine intikal eden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenazenin saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu 'nun ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapılması üzerine kolluk kuvvetlerince arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEYİNCE HASRET'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Su kuyusunun yanında hayvanlarını otlatan Ramazan Akça, gazetecilere, kapağı kırılmış olan kuyunun suyunu hayvanlar içmek istemeyince arkadaşının kuyuya baktığını anlattı.

Akça, "Akşam kimseye demeden eve gidiyor. Daha sonra arkadaşın annesi bize telefon etti. 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir? Bir bakalım.' dediler. Buraya geldik, baktık, ceset. Muhtarımıza telefon ettik. O da telefon etti karakola. Burada bekledik, geldiler. İfademizi verdik." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Daha önce su kuyusu kilitli miydi?" sorusuna Akça, "Burası kilitliydi, kırmışlar. Ne zaman kırıldığını bilmiyorum. Cumartesi günü geldik, burada römork yıkadık." ifadelerini kullandı.

