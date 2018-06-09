Arılara fısıldayan adam!

Merakına yenik düşen adam cam kovanda arıların bal yapmasını izliyor. İzlenimlerini anlatıyor. Karabük'te evli ve 2 çocuk babası Osman Aslan (38), arılara olan merakını gidermek baba evinin bir odasının duvarına cam kovan monte etti. Cam kovan ile pencere kenarındaki dış duvar arasında da delik açıp hortum yerleştirdi. Arılar hortumdan 11 çıtanın bulunduğu cam kovana bal yapmak için girip çıkarken Aslan ailesi de arıların bu çalışmasını canlı olarak izliyor. Aslan, "Arılara olan sevgim, muhabbetim, onlarla olan sürekli beraber olmak, sürekli onları takip etmek, onlarla ilgilenmeyi istediğim için odaya cam kovan koymak istedim. Burada ana arıyı, yavru arıyı, bal gelişini görmek istedim. Ana arının durumunu, yumurtasının çıkmasını, her şeylerini buradan izleyebiliyorum. Köyde ilk görenler çok şaşırıyor. Arılar kendisini göstermez dediler. Ama arılar normal çalışmasına devam ediyor. Onlara buradan ana arıyı gösterebiliyoruz. Bu bazılarını arıcılığı da tetiklemiş oluyor. Kızım arının yanına yaklaşamazdı ama şimdi arılara bakabiliyor. İnsanlara özenti haline geliyor bu durum" dedi. Osman Aslan, izlenimlerini de anlattı. Yaşar Aslan (61) ise oğlunun evin içerisine cam kovan fikrini ilk duyduğunda karşı çıktığını ancak cam kovan odaya monte edildikten sonra kendisinin de bu duruma büyük merak sardığını etti.
YAKINDAN TANITTI
KANATLARINI saniyede 200 kez sallayan arılar saatte 24 km hızla uçabilirler.
BÜYÜK 2 göze sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların 5 gözü vardır.
BAL arıları, aynı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan ötürü strese girerler.
BİR balarısı günde yaklaşık 2.000 çiçeği ziyaret eder.
KRALİÇE arılar hayatları boyunca, diğer arılardan farklı olarak, yalnızca arı sütü ile beslenirler.
ARILARIN 500 gr bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin km yol kat etmeleri gerekir.
ORTALAMA bir kolonide 50.000 - 80.000 arası arı yaşar.
YAKINDAN TANITTI
KANATLARINI saniyede 200 kez sallayan arılar saatte 24 km hızla uçabilirler.
BÜYÜK 2 göze sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların 5 gözü vardır.
BAL arıları, aynı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan ötürü strese girerler.
BİR balarısı günde yaklaşık 2.000 çiçeği ziyaret eder.
KRALİÇE arılar hayatları boyunca, diğer arılardan farklı olarak, yalnızca arı sütü ile beslenirler.
ARILARIN 500 gr bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin km yol kat etmeleri gerekir.
ORTALAMA bir kolonide 50.000 - 80.000 arası arı yaşar.
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