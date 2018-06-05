Maketten ev alırken bunlara dikkat edin!

Almanya'da yaşıyorum. İstanbul Bahçeşehir'de bir projeyi maketten görüp beğendik. Sonra peşinatını yatırdım. Kalan parayı da bankadan çektim. Ancak şirketin battığını öğrendik. Geçen ay kardeşim buna benzer bir ev almaya karar verdi. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz?
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'le maketten konut alan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bir inşaat şirketinin ön ödemeli konut satışı yapabilmesi için yapı ruhsatı alması zorunludur. Mutlaka bu ruhsatı görün. Ayrıca inşaatın yapılacağı arsayı mutlaka görün ve ilgili tapu müdürlüğünden üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti olup olmadığını teyit edin. Ön ödemeli konut satışı resmi şekil şartına tabidir. Konutu ya kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak bir yazılı sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesiyle alın ve bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinde yapılan alelade sözleşmeler geçersizdir. Ayrıca satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi 30 ve üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya banka teminat mektubu hak ediş sistemi veya bağlı kredi ile teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur.
Satıcının bu teminat ve şartlardan en az birini sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.
FERİDE HİLAL İMAL
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'le maketten konut alan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bir inşaat şirketinin ön ödemeli konut satışı yapabilmesi için yapı ruhsatı alması zorunludur. Mutlaka bu ruhsatı görün. Ayrıca inşaatın yapılacağı arsayı mutlaka görün ve ilgili tapu müdürlüğünden üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti olup olmadığını teyit edin. Ön ödemeli konut satışı resmi şekil şartına tabidir. Konutu ya kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak bir yazılı sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesiyle alın ve bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinde yapılan alelade sözleşmeler geçersizdir. Ayrıca satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi 30 ve üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya banka teminat mektubu hak ediş sistemi veya bağlı kredi ile teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur.
Satıcının bu teminat ve şartlardan en az birini sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.
FERİDE HİLAL İMAL
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