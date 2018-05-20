Uyuşturucu operasyonunda pitbull köpeği polise saldırdı. Hayvan öldürüldü. Olay önceki gün İzmir'de meydana geldi. Emniyet güçleri, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Zehir sattığı iddia edilen İsmail G. (27), polisleri karşısında görünce pitbull cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp, ekiplere saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, diğer polislerin müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Bu sırada İsmail G. ise "Vurma oğlumu" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli gözaltına alındı. İsmail G.'nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi. Yaralanan talihsiz memuru ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
'Hav'şet!
İzmir’de polis, torbacının evine baskın yaptı. Şüpheli, pitbull köpeğini saldı. Vahşi hayvan dehşet saçtı. Bir memur yaralandı
Etiketler: İzmir , Uyuşturucu , zehir , vahşet
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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