TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanunda yer alan 'imar barışı' düzenlemesi 13 milyondan fazla konutu ilgilendiriyor. Bu rakamın 15 milyona da çıkabileceği ifade ediliyor. İmar barışı nedir? İmar barışı neden önemli? İmar barışından nasıl yararlanırım? İmar barışı sorgulama? İmar barışı hangi bölgeleri kapsıyor? gibi soruların cevapları...