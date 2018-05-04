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Milyonlarca vatandaş devletle barışacak! nedir? İmar barışı şartları nelerdir?

Hükümetin açıkladığı düzenlemesi milyonlarca vatandaşa umut oldu. Yıllardır bu konuda büyük bir sorun yaşayan yaklaşık 13 milyon konut sahibi imar barışı şartlarını araştırmaya başladı. Vatandaş imar barışı nedir? İmar barışı şartları nelerdir? Kimler imar barışından faydalanabilir? İmar barışı nereleri kapsıyor? İmar barışı ücreti ne kadar? gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Plan ve 'nda görüşülen torba kanunda yer alan '' düzenlemesi 13 milyondan fazla konutu ilgilendiriyor. Bu rakamın 15 milyona da çıkabileceği ifade ediliyor. İmar barışı nedir? İmar barışı neden önemli? İmar barışından nasıl yararlanırım? İmar barışı sorgulama? İmar barışı hangi bölgeleri kapsıyor? gibi soruların cevapları...

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 12:17
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