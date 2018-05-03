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’nün 2 elebaşı ’de görüntülendi

Örgütün para kasalarından olan ve ’ın ’cü basketbolcu ile de yakın bağlantısı var.

FETÖ’nün 2 elebaşı ABD’de görüntülendi
'nün 'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan ve Mevlüt 'ın 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşti. FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki "Hampton Inn" adlı otelin bahçesinde görüntülendi. FETÖ'nün 2 elebaşı, gazetecilerin sorularına cevap vermedi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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