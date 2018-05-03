FETÖ'nün ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar'ın 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşti. FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki "Hampton Inn" adlı otelin bahçesinde görüntülendi. FETÖ'nün 2 elebaşı, gazetecilerin sorularına cevap vermedi.
FETÖ’nün 2 elebaşı ABD’de görüntülendi
Örgütün para kasalarından olan Recep Özkan ve Hilmi Çınar’ın FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter ile de yakın bağlantısı var.
Etiketler: FETÖ , Enes Kanter , Recep Özkan , Hilmi Çınar , ABD
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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