Türkçe aşkı

Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 yılında 1071 öğrenciyi ağırlayacağı Türkçe Yaz Okulu programına 65 bin kişiyle rekor başvuru yapıldı. Program için en çok başvuru 26 bin 60 ile Pakistan'dan geldi. Endonezya'dan 7 bin 142, Cezayir'den 3 bin 360, Mısır'dan 3 bin 103, Tunus'tan bin 813, Türkiye'deki Suriyeliler'den bin 773, Bangladeş'ten bin 486, Fas'tan bin 236, Suudi Arabistan'dan bin 194, Irak'tan bin 115, Sudan'dan bin 49 başvuru yapıldı. ABD'den 195 kişinin talepte bulunduğu program için Ermenistan'dan 19, İsrail'den 52, Küba'dan 6, Filistin'den 895, Suriye'den 569 başvuru oldu. Angola, Barbados, Bolivya, Belize, Kosta Rika, Lesotho, Makau, Reunion Adası, Şeyseller, Karayipler'de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler ile Turks ve Caios adalarından birer kişi Türkçe Yaz Okulu'na katılım için istekte bulundu. Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları hakkında TAKVİM'e konuşan Başkan Prof. Şenol Ateş, "Türkiye dünyanın yükselen değeri. Yüz binlerce insan Türkiye'yi ve Türkçeyi merak ediyor. Türkiye'ye karşıt devlet propagandası yürütülen Mısır, İsrail ve Ermenistan'dan bile çok ciddi başvurular aldık. Bu insanlar kurs programlarına gece başvuru yaptıklarına şahit olduk. ABD'den, İngiltere'ye, Hint Okyanusu'ndan, Küba'ya kadar dünyanın dört bir yanından insanlar Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrenmek istiyor" dedi.
Prof. Ateş, "Enstitü tarafından Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunulan Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9. kez gerçekleştirilecek. Haritada adını bile duymadığımız ülkelerden insanlar Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrenmek istedi. Bundan gurur duyduk" diye konuştu.
Safure CANTÜRK
Prof. Ateş, "Enstitü tarafından Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunulan Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9. kez gerçekleştirilecek. Haritada adını bile duymadığımız ülkelerden insanlar Türkiye'ye gelerek Türkçe öğrenmek istedi. Bundan gurur duyduk" diye konuştu.
Safure CANTÜRK
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