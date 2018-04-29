‘Sar bana 15 mebus’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün resmen 24 Haziran'da yapılacak seçim startını verdi. Sabah saatlerinde İstanbul'da İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Erdoğan daha sonra İzmir'e geçti. Burada İzmir İl Kongresi'nde bir konuşma yapan Erdoğan devamında ise İzmir'de seçim mitinglerinin ilkini yaptı. Sahneye şarkıcı İbrahim Tatlıses ile çıkan Erdoğan gün boyu yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:
15 Temmuz'da Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. "Tankların üstüne ilk ben çıkarım" diyen, tankların yanında duruyor. Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin.
Başbakana tünellere saklandı diyorlar. Tünele saklanacak birisi varsa o da başınızdakidir. Biz başbakanla sürekli haberleşerek süreci yönettik. Biz o gece ölümü korkuttuk. Bizim verecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm. CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır. Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim. Sürekli taciz ateşi var, zulm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz.
16 Nisan'da yeni sisteme geçme kararını verdik. Muhalefetin aradan geçen süreçte millete ne söyleyecekleri, hazırlıkları olmadığı ortada. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor. Git, sözde bir parti var, hadi bakalım diyor. Baktım koltuklar bomboş, 15 kişi sözde partiye katılmamışlar, böyle demokrasi olur mu?
Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını sen yapacaksın. Sen o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştı, şimdi bir de Bay Kemal ile yazdı. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz, bu kadar çabuk olmaz. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı Soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır.
TATLISES'TEN YAYLALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de sahneye beraber çıktığı İbrahim Tatlıses'in de adaylığını açıkladı. Erdoğan "Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracaat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad Yaylalar'ı söylüyor. Burada da söyler misin?" dedi. Bunun üzerine Tatlıses, Yaylalar türküsünü söyledi.
SANCAR'LA GÖRÜŞTÜ
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü. Dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhurbaşkanı basına kapalı olarak görüştü.
O ÇATI ÇÖKTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Muhalefetin seçim oyunlarına değinen Yıldırım "Vesayet odaklarının baskısına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Ama ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak yaptıkları bu oyunlar, kurmaya çalıştıkları çatı daha kuramadan yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil. Bunların derdi Erdoğan ve AK Parti" diye konuştu.
15 Temmuz'da Ben Marmaris'ten, İstanbul'a hareket ettim, 10 binler oradaydı. 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almış. Bakırköy'e Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. "Tankların üstüne ilk ben çıkarım" diyen, tankların yanında duruyor. Tüm televizyon kayıtlarında var yandın Kemal, yandın. Bay Kemal, darbeye karşı çıkan değil, darbecisin.
Başbakana tünellere saklandı diyorlar. Tünele saklanacak birisi varsa o da başınızdakidir. Biz başbakanla sürekli haberleşerek süreci yönettik. Biz o gece ölümü korkuttuk. Bizim verecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi bu örgütün saflarında üstümüze yürürken gördüm. CHP aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa sözcüsü durumundadır. Afrin'e gitmeyin dedi, nasıl gitmeyelim. Sürekli taciz ateşi var, zulm var. Ona kalsa Gabar'a, Cudi'ye gitmeyin, bırakın der. Bay Kemal karışma, biz bu topraklarda en ufak bir parselasyona izin vermedik vermeyeceğiz.
16 Nisan'da yeni sisteme geçme kararını verdik. Muhalefetin aradan geçen süreçte millete ne söyleyecekleri, hazırlıkları olmadığı ortada. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, sar bana bir 15 mebus diyor, öteki daha laf ağızdan çıkmadan gönderiyor. Git, sözde bir parti var, hadi bakalım diyor. Baktım koltuklar bomboş, 15 kişi sözde partiye katılmamışlar, böyle demokrasi olur mu?
Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını sen yapacaksın. Sen o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştı, şimdi bir de Bay Kemal ile yazdı. İnternetten oyuncak bebek siparişi verseniz, bu kadar çabuk olmaz. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, göbeklerinden bağlı mahfiller için yapıyorlar. Sanıyorlar ki Erdoğan olmasa bunları millet seçecek. Erdoğan'ı Soroslar getirmedi, milletim getirdi, milletim alır.
TATLISES'TEN YAYLALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de sahneye beraber çıktığı İbrahim Tatlıses'in de adaylığını açıkladı. Erdoğan "Hatay'a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir'den adaylığa müracaat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı'nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstad Yaylalar'ı söylüyor. Burada da söyler misin?" dedi. Bunun üzerine Tatlıses, Yaylalar türküsünü söyledi.
SANCAR'LA GÖRÜŞTÜ
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü. Dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile Cumhurbaşkanı basına kapalı olarak görüştü.
O ÇATI ÇÖKTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Muhalefetin seçim oyunlarına değinen Yıldırım "Vesayet odaklarının baskısına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Ama ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak yaptıkları bu oyunlar, kurmaya çalıştıkları çatı daha kuramadan yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil. Bunların derdi Erdoğan ve AK Parti" diye konuştu.
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