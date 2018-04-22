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a 5 kurşun!

Bodyguarda 5 kurşun!
Çanakkale'de E.Ş., (24) dün gece arkadaşları ile eğlenmek için bara gitti. Mekandan dışarıya çıkan genç adam, birileriyle tartıştı. Ardından otomobilindeki tabancasını aldı. Barın giriş kapısında karşılaştığı güvenlik görevlisi Levent Bayırlı'nın (38), sağ ayağına iki, sol ayağına iki ve sırtına bir el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden talihsiz adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. E.Ş., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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