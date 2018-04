Kılıçdaroğlu'nun "yüreğin yetiyorsa erken seçim yapalım" paylaşımı elinde patladı

Türkiye'de gözlerin çevrildiği Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki 'erken seçim' zirvesi 14.00 sularında sona erdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kritik zirvenin ardından erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi...



BİR BAŞKA FİYASKO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi ise "hazırız ve kazanacağız" oldu. Fakat Kılıçdaroğlu'nun aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, fiyaskolarına bir yenisini daha ekledi.







Her seçim yaptığı tahminlerle bol keseden sallayan ve her seferinde hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı bir "hodri meydan" ile hüsrana uğradı. İktidara "Eğer yüreğin yetiyorsa gel, erken seçim yapalım! İktidarınız altında can çekişen millet iradesinin, demokrasinin namusunu kurtaralım!" diye seslenen Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin seçimleri erkene almasıyla yine gülünç duruma düştü.



"NAMUSU KORUMAK SANA MI KALDI?"

Vatandaşlar, her seçim yaşattığı fiyaskolarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına cevap vermekte gecikmedi. İktidara demokrasi dersi veren fakat tam 8 seçimden hüsranla ayrılan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar " kaç kez yenilmek istiyorsun? bu gidişle rekor kırarsın" diyerek tepki gösteri.











YENİLGİYE DOYMUYOR

Yine sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için de iktidara meydan okuyor. Sosyal medyadan iktidara meydan okuyan, "halkın kararından korkmuyorsan��z gelin erken seçim yapalım" diyen Kılıçdaroğlu'nun her seçimde halktan yediği demokrasi tokatları ise saymakla bitmiyor. Halktan korkmakla itham ettiği iktidar partisi ise her seçimde Kılıçdaroğlu'na karşı seçimden galip çıkıyor.







"SÖZÜNÜN ERİ" KILIÇDAROĞLU

​Erken seçim sonrası "hazırız, kazanacağız" yorumu yapan Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi tam bir hezimet. Her seçim bol keseden sallayan Kılıçdaroğlu, her seferinde sandıkta milletten demokrasi tokadını yedi, yaptığı tüm tahminler elinde patladı.

2011 seçimleri öncesi yüzde 40 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu'na tokat sandıkta milletten geldi. Sadece yüzde 25,98 oy alabilen Kılıçdaroğlu'nun seçim ve yenilgi serüveni de böylece başlamış oldu.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de dönemin başbakanı şu anın cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın karşısına çıkardıkları Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yüzde 60 oy alarak cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, seçim sonucu şoka girdi. İhsanoğlu'nun aldığı oy yüzde 38,44'te Kılıçdaroğlu bir kez daha sandığa gömüldü.

İSTİFA EDERİM DEDİ ETMEDİ

2015 Genel Seçimleri'nde katıldığı televizyon programlarında 'Oyum düşerse koltuğumda kalırım diye bir düşüncem yok' diyen Kılıçdaroğlu, bir önceki seçimde yüzde 40 olan oy iddiasını bu kez yüzde 35'e düşürmesine rağmen yine başarılı olamadı. Üstelik bir önceki seçime göre oy kaybı da yaşayan Kılıçdaroğlu söylediği sözleri bir kez daha yutarak istifa etmedi.

2017 Referandumu'nda da 'Hayır' oyu çıkacağını üstüne basa basa iddia eden Bay Kemal, seçim sonucu çıkan 'Evet' karşısında yine yüzsüzlüğünü konuşturdu. Seçimin hileli olduğu yalanlarıyla gündemi işgal etmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu taktiğinde de başarılı olamadı.

ŞİMDİ DE ÇÜRÜK İTTİFAKI

2018 erken seçimi öncesi İP, HDP ve Saadet Partisi ve DHKP-C, FETÖ, PKK desteğiyle seçim ittifakına giden CHP'de Kılıçdaroğlu yine bol keseden sallamaya başladı. Daha önce en az yüzde 60 oy alacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, daha da coşarak hedefi yüzde 70'e çıkardı.