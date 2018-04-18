Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 2017 yılına damga vuran Çeşme "Alaçatı baskını" ile ilgili flaş hamle geldi. Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüttüğü sırada damadı Ahmet Baran Çetin'le aralarında "duvar" anlaşmazlığı yüzünden yaşanan "baskın" olayının ardından kavga ettiği Yüzevler Kebab'ın sahibi Selahattin Aydoğdu ile ilgili iki farklı dava açtı. Aydoğdu'ya yönelik resteurant basma ve darp girişimi konusunda Terim ve damatlarının ifade vermesine henüz bir dava açılmadığı öğrenildi. Ancak Terim, karşı bir hamle yaptı. Aydoğdu'ya karşı, verilerin hukuka aykırı açıklanması ve hakarettehdit davası açtığı ortaya çıktı. Dava kabul edildi. Müşteki Fatih Terim, şüpheli de Selahattin Aydoğdu'nun olduğu davanin ilk duruşması, 16 Ekim 2018'de Çeşme 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kebap yandı
Fatih Terim, bu görüntüyü yayınladığı için kebapçı Aydoğdu’yu mahkemeye verdi
Etiketler: Fatih Terim , Selahattin Aydoğdu , Asliye Ceza Mahkemesi
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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