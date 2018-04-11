Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da gündemi değerlendirdi. AK Parti'nin grup toplantısında önemli bilgiler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
AKLIMIZ ALMIYOR: Hatay'da askerlerimize destek için bir sınır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, sporcu ve medya mensuplarımızla da buluşarak, Mehmetçiklerimiz'e moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadelerle hakaret etmeye kalktılar.
HAYIRDIR YA: Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim.
GÖZYAŞI DÖKMEYİ İHMAL ETME: İşte biz, size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Biz, bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu'nu yaptık. Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin, yürüdün, şimdi bir de gözyaşı dökmeyi ihmal etme.
EY KEMAL: Suriyeliler'in kendi vatanları için savaşmadığını iddia ederken, Cerablus'ta, Dabık'ta, El Bab'ta, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza mücadele eden ve şehit edilen binin üzerindeki ÖSO mensubunu bu adam yok saymıştır. Bunların kolunda Türk bayrağı kokartı var, öbür tarafında da Suriye bayrağı var. Ey Kemal; sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? Sen ancak adamlarını Esad'a gönderirsin, en sonunda da sen onun yanına gidersin.
AKLIMIZ ALMIYOR: Hatay'da askerlerimize destek için bir sınır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, sporcu ve medya mensuplarımızla da buluşarak, Mehmetçiklerimiz'e moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadelerle hakaret etmeye kalktılar.
HAYIRDIR YA: Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu? Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim.
GÖZYAŞI DÖKMEYİ İHMAL ETME: İşte biz, size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Biz, bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu'nu yaptık. Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin, yürüdün, şimdi bir de gözyaşı dökmeyi ihmal etme.
EY KEMAL: Suriyeliler'in kendi vatanları için savaşmadığını iddia ederken, Cerablus'ta, Dabık'ta, El Bab'ta, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza mücadele eden ve şehit edilen binin üzerindeki ÖSO mensubunu bu adam yok saymıştır. Bunların kolunda Türk bayrağı kokartı var, öbür tarafında da Suriye bayrağı var. Ey Kemal; sende bunlardaki cesaret, bunlardaki ruh, bunlardaki iman var mı? Sen ancak adamlarını Esad'a gönderirsin, en sonunda da sen onun yanına gidersin.
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