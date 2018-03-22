Hare'cat'
Askerimiz sınır ötesinde destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i terör örgütünden kurtardı. Bölge halkı büyük sevinç yaşadı. Nur Temeş adlı kadın, komandomuzu "Sizi Allah gönderdi, Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız" diye karşıladı. Hayvanlara bile kucak açan Mehmetçik, Türkiye'yi suçlamaya çalışan üst akla tokadı attı...
DUALAR TÜRKİYE'YE
Harekat boyunca yürüttüğü hassas çalışmalarla dünyaya adeta insanlık dersi veren Türk askeri, bu sayede bölge halkının hayır duasını aldı. 70 yaşındaki Kürt kökenli Suriyeli Nur Temeş, yolda komandolarla karşılaşınca "Sizi Allah gönderdi, Rabbim sizden razı olsun, bizi kurtardınız" ifadelerini kullandı. Askerlerin elini öpüp sohbet ettiği yaşlı kadının bulunduğu araç, daha sonra yoluna devam etti. Mehmetçik, merhametini bölgedeki insanların yanı sıra sahipsiz sokak hayvanlarına da gösterdi. Aç ve susuz kalan kedi ve köpeklerle de ilgilenen Türk askeri, yanında bulundurduğu yiyeceklerle hayvanları besledi. Mehmetçik'in teröristlerden arındırılan alanlardaki arama tarama çalışması sırasında karşılaştığı ve karnını doyurduğu bir kedinin yanlarından ayrılmadığı görüldü.
Nur teyze elini öpen askerimize dua etti.
Mehmetçik, çocukların da bir numaralı kahramanıydı.
OYUNCAKLARA BOMBA
Arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerimiz, yüzlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Teröristlerin çocuk oyuncaklarına bile bomba tuzakladığı belirlendi.
BÜYÜK TEMİZLİK
TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de, sivillerin YPG-PYD-PKK terör örgütünün baskıları sonucu yıllardır yaşadığı eziyet sona erdi. Geçen sene teröristlerin Nevruz'u kutladığı alanda ise geriye sadece mezarları kaldı. Teröristlerden temizlenen sokaklarda sivillere lokum dağıtıldı.
Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , Türkiye , ÖSO
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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