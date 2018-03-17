Ekonomik Greece!

Yunanistan, "Yananisyan" haline geldi. Ekonomik kriz, tüm ülkeyi alt üst etti. Yunanistan vatandaşları 8 yıldır devam eden "kemer sıkma" önlemleri nedeniyle gelirlerinin 4'te birini kaybetti. 11milyon nüfuslu Yunanistan'ınyarısı, yoksulluk ve sosyaldışlanmışlık tehlikesiylekarşı karşıya geldi.
1.5 milyon kişinin ise aşırı yoksul olduğu belirtildi. Yunanistan Merkez Bankası'nın 2016 tahminlerine göre, çoğunluğu 45 yaş altı ve üniversite mezunu yaklaşık 427 bin Yunanistan vatandaşı, umutlarını başka ülkelerde aramak üzere kriz döneminde ülkeyi terk etti.
Başkent Atina'daki aş evlerinde yer kalmadığı belirtildi. Sosyal dayanışma kuruluşu olan Steps çalışanları evsizler için yemek hazırlayıp servis etti. Ayrıca seyyar çamaşır makinelerle çamaşır yıkama hizmeti verildi.
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