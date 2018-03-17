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Ekonomik Greece!

'daki vatandaşın canını sıktı! 11 milyonluk Komşu’nun yarısı açlık sınırının altında kaldı! Başkent Atina’daki aş evleri dolup taştı! Hatta sokakta bedava çamaşır yıkama hizmeti verilmeye başlandı...

Ekonomik Greece!
Yunanistan, "Yananisyan" haline geldi. , tüm ülkeyi alt üst etti. vatandaşları 8 yıldır devam eden "kemer sıkma" önlemleri nedeniyle gelirlerinin 4'te birini kaybetti. 11 milyon nüfuslu Yunanistan'ın yarısı, yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık tehlikesiyle karşı karşıya geldi.



1.5 milyon kişinin ise aşırı yoksul olduğu belirtildi. Yunanistan Merkez Bankası'nın 2016 tahminlerine göre, çoğunluğu 45 yaş altı ve üniversite mezunu yaklaşık 427 bin Yunanistan vatandaşı, umutlarını başka ülkelerde aramak üzere kriz döneminde ülkeyi terk etti.



Başkent Atina'daki aş evlerinde yer kalmadığı belirtildi. Sosyal dayanışma kuruluşu olan Steps çalışanları evsizler için yemek hazırlayıp servis etti. Ayrıca seyyar çamaşır makinelerle çamaşır yıkama hizmeti verildi.
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