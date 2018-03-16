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Mağaralardan cephane çıktı

Mağaralardan cephane çıktı
Cinderes'te geçtiğimiz hafta sonu terör örgütünün sözde özel harekat kuvvetlerinin karargah olarak kullandığı mağaralarında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. HAT denen birimin otopark olarak kullandığı mağaraların içinden doçka namluları ve çok sayıda roket başlığı ve son teknoloji kamuflaj ağları bulundu.

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