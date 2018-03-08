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Hem dağda hem de evde temizlik yaparız

böyle dedi ve ekledi: “Bu iş cinsiyet işi değil, memleket meselesidir. Yaptığımız iş kutsal bir görevdir.”

Hem dağda hem de evde temizlik yaparız
ve Akademisi Başkanlığı'nda takım komutanlığı yapan Jandarma , Türk askerinin kahramanlığını bir kez daha gösterdi. 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalıştığını söyledi.
Gören, şöyle devam etti: "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce sahibiz. Mesleğimizde cinsiyet ayrımı yok. Yaptığımız iş, kutsal bir görevdir. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır."
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah kadınlarımızdan razı olsun daha önce uzun yıllar başları kapalı kadınlarımıza okuma ve çalışma fırsatı verilmedi reisimizden Allah razı olsun başları kapalı başları açık bütün kadınlarımız şimdi her alanda çalışabiliyorlar olması gereken de zaten budur dinimiz ileri medeniyet oluşturma dinidir buda kadın erkek herkesin okuması çalışmasıyla mümkün olur İslam Birliğinin Kurulması bilgimizle ileri kültürümüzle olacaktır dünyaya ışık tutacaktır İnşallah.

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cevapla 08.03.2018 11:12
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